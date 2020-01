OM - Lopez donne la vision des joueurs après la semaine mouvementée

Après Pau, l'Olympique de Marseille a obtenu le deuxième ticket pour les 8es de finale de la Coupe de France en s'imposant vendredi soir face à Granville (0-3, résumé et notes). Malgré une semaine mouvementée par les déclarations d'André Villas-Boas puis la menace de mort à l'encontre de Jacques-Henri Eyraud, les joueurs marseillais ont fait le travail. Titulaire pour cette rencontre, Maxime Lopez a assuré que ces événements n'ont pas perturbé les joueurs.

"Ce qui se passe à côté, ce n'est pas notre problème, je pense que ça vous fait plus parler à vous qu'à nous... Nous restons loin de ça. Nous, nous sommes concentrés sur le terrain, on savait qu'on avait un match à jouer. On s'attendait à ce genre de rencontre, ça n'a pas été simple. Granville s'est bien battu, bravo. Je pense que leur carton rouge nous a facilité la tâche" a confié le milieu olympien dans des propos relayés par La Provence.