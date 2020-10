OM - Lovren encense Duje Caleta-Car

Duje Caleta-Car est devenu un élément précieux au sein de l'effectif marseillais, mais il n’en reste pas moins critiqué par certains de ses observateurs. Le défenseur central est malgré tout, depuis un certain temps maintenant, devenu un joueur essentiel du sélectionneur croate Zlatko Dalic. Le défenseur de 24 ans enchaîne désormais les titularisations et réalise de bonnes performances, notamment lors de la victoire des siens contre la Suède dimanche (2-1). Caleta-Car a offert le but victorieux à Andrej Kramaric en toute fin de match.

Fort physiquement et bon défenseur, le Croate attire même les louanges de son coéquipier de sélection en défense centrale : "Contre la Suède, c’était le deuxième match que je jouais à ses côtés, bravo à lui. Il a très bien fait son travail, il a bien compris ce qu’on attendait de lui. Je regarde le championnat français, Duje joue magnifiquement ben. À mon avis, Duje pourrait facilement jouer en Angleterre. Il est physiquement très fort, plus fort que d’autres joueurs. Il va exploser dans quelques années et devenir encore plus fort" affirme l’ancien défenseur des Reds.