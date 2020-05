OM - Lucho Gonzalez encense Didier Deschamps

Le début de la précédente décennie ne pouvait on ne peut mieux débuter pour l'Olympique de Marseille. En 2010, le club remportait le championnat de France suite à une victoire 3 buts à 1 à domicile face à Rennes. Ce jour-là, Lucho Gonzalez a inscrit son nom au tableau d'affichage en inscrivant un but. Symbole de cette équipe couronnée, l'Argentin a accordé un entretien à La Provence. Dans celui-ci, il a notamment encensé Didier Deschamps, son entraîneur à l'OM et l'homme qui l'a convaincu de signer en 2009.

"Oui, c'est lui qui a monté le groupe, qui a demandé les différents joueurs. Je me souviens qu'il m'a appelé, c'était en juin. J'étais en Argentine, il m'a dit qu'il avait un projet avec Marseille et qu'il avait besoin de moi. Je lui ai répondu que j'étais content à Porto mais que si les deux clubs étaient d'accord, je n'avais pas de problème pour venir à l'OM. Puis, quand on était en Suisse (à Évian, ndlr) avec le groupe pour le stage d'été, il m'a dit qu'il allait me faire un petit cadeau. Il m'a appelé pour me prévenir des discussions pour le transfert de "Gaby" Heinze. Didier, c'était le patron, il montait son équipe" a déclaré le milieu de terrain de 39 ans.