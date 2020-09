OM - Luis Henrique explique pourquoi il a rejoint Marseille

Présenté à la presse marseillaise ce mardi, Luis Henrique, le nouvel attaquant de l'OM, a expliqué les raisons de sa signature à Marseille. L'ailier brésilien de 18 ans, qui peut également jouer dans l'axe, a sorti deux bonnes raisons pour justifier son choix.

"Il y a eu quelques prises de contact d’autres clubs européens (Juventus, PSV Eindhoven, Everton, ndlr), mais j’ai opté pour l’OM pour la grandeur du club et pour le staff portugais, qui sera très important pour que je m’adapte bien en Europe. (...) Marseille, c’est vu comme un très grand club au Brésil, tout le monde le respecte et l’admire pour sa grandeur" a-t-il déclaré. Désormais, Henrique veut vivre son rêve : "jouer de grands championnats et la Coupe d’Europe, c’est un rêve que la majorité des joueurs brésiliens ont. C'est un rêve aujourd'hui exaucé, je vais m’adapter".