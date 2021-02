OM - Mamadou Niang allume Jacques-Henri Eyraud

L'OM traverse une crise assez impressionnante depuis quelques jours. Après n'avoir remporté qu'un seul de ses dix derniers matchs, avoir subi une attaque du centre d'entrainement par des Ultras, puis avoir mis à pied André Villas-Boas, la colère gronde du côté des Marseillais et tous tiennent le même homme pour responsable de ce chaos. Les spporters, anciens joueurs et anciens dirigeants montent au créneau pour demander l'éviction de Jacques-Henri Eyraud. Le président de l'Olympique de Marseille s'est attiré les foudres de certains cette semaine en qualifiant le club avant son arrivée de "l'OM des magouilles", "des affaires" et des "des chroniques judiciaires". Une sortie que n'a pas du tout apprécié Mamadou Niang.

"Il est perché. Il essaye de défendre son projet en taillant le passé. En disant que ce qu’il fait est propre, alors qu’avant c’était le chaos… Mais de quoi tu parles ? Sérieusement, de quoi tu parles ?! Qu’il s’estime heureux que les supporters ne puissent pas aller au stade. S’ils pouvaient y aller, ce serait bien pire" a déclaré l'ancien attaquant de l'OM lors d'un Live Instagram avec Stéphane Tapie.