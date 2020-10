OM - Mandanda : 'Ce sera un groupe serré'

Marseille est fixé sur son avenir européen. Les olympiens ont hérité du groupe C où ils affronteront le FC Porto, Manchester City et l'Olympiakos à partir du 20 octobre prochain.

Le gardien de l'OM Steve Mandanda s'est exprimé sur RMC. "Ça aurait pu être pire sur le papier. Maintenant, ça ne va pas être facile avec Manchester City, qui est une équipe de qualité, ainsi que Porto et l'Olympiakos, qui ont gagné leur championnat et sont de très bonnes équipes avec beaucoup d'expérience sur la scène européenne. Ce sera un groupe serré et c'est à nous d'être prêts pour relever ce défi."