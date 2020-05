OM - Mandanda a posé avec le nouveau maillot

Vendredi, une petite polémique s'est ajoutée à l'actualité très chargée du côté de l'Olympique de Marseille. Au lendemain de l'éviction d'Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif, un shooting photo était prévu pour la présentation du maillot olympien de la saison prochaine. A cette occasion, Steve Mandanda et un autre de ses coéquipiers n'ont pas souhaité y prendre part. Selon les informations de RMC Sport, le capitaine phocéen n'avait tout simplement pas la tête à poser au lendemain du départ de l'Espagnol et il a bel et bien participé au shooting prévu ce mardi.