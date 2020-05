OM - Mandanda bat un record personnel

Revenu métamorphosé à Marseille l'été dernier après une cure à Merano, Steve Mandanda a prouvé que celle-ci n'avait pas été vaine. Mieux dans son corps et dans sa tête, le portier marseillais a réalisé une saison remarquable dans les cages phocéennes. Déterminant lors de plus d'une rencontre, il a activement participé à la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et l'aperçu qu'il a laissé sur le rectangle vert se confirme par les chiffres.

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a indiqué que son gardien français a établi un nouveau record de tirs arrêtés depuis ses débuts avec le club. Avec un pourcentage de 71.3% de frappes stoppées en championnat, Il Fenomeno a battu son précédent record datant de la saison 2008-2009, soit il y a plus d'une décennie !