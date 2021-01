OM - Mandanda confirme : "L'objectif est de finir sur le podium"

De passage en conférence de presse ce lundi après-midi, Steve Mandanda (35 ans, 15 matches joués en Ligue 1 cette saison), le gardien de but de l'Olympique de Marseille, a évoqué ses objectifs ainsi que ceux des Ciel-et-Blanc pour la deuxième partie de la saison 2020-2021. À deux jours de la réception du MHSC, capitale dans la course aux accessits, le dernier rempart marseillais a été très clair : l'OM ne jure que par le podium.

"On est obligés d'avoir des objectifs. Ce n'est pas un secret de dire que l'objectif collectif est de finir sur le podium", a confié le numéro 30 olympien, et d'ajouter : "Sur un plan individuel, c'est d'être performant et décisif afin de permettre à mon équipe de prendre un maximum de points, de continuer à travailler et à prendre du plaisir. Après, j'espère être dans les 23 sélectionnés pour l'Euro et faire une belle compétition avec l'équipe de France".