OM - Mandanda contredit Villas-Boas, l'OM 'va tout faire' pour être titré

André Villas-Boas (42 ans) et Steve Mandanda (35 ans) ne sont visiblement pas sur la même longueur d'ondes. En ce vendredi après-midi en conférence de presse, les deux hommes ont exprimé des avis différents quant à un possible titre de Champion de France au terme de la saison 2020-2021. Pour l'entraîneur lusitanien, cet objectif est tout simplement inatteignable. Pour le dernier rempart phocéen, en revanche, la possibilité d'être sacré existe bel et bien.

"C'est un calendrier qui démarre fort, c'est sûr. Mais il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. On est prêts. (…) Champions de France en fin de saison ? J'espère. On va tout faire pour. Avec Paris et d'autres équipes, ça va être difficile mais ça rend la tâche encore plus belle. On se doit d'être ambitieux. J'ai envie de revivre un titre de champion de France", a fait savoir le gardien de but marseillais, qui a récemment prolongé son contrat en faveur des Ciel-et-Blanc.