OM - Mandanda demande à Eyraud le remboursement des loges !

Entre les joueurs de l'Olympique de Marseille et Jacques-Henri Eyraud, les tensions sont de plus en plus palpables. Alors que le groupe phocéen a de plus en plus de mal avec son président, Steve Mandanda, qui est l'un des porte-paroles du vestiaire pour les négociations de baisse de salaire, aurait fait une demande des plus surprenantes à sa direction.

Selon L'Equipe, le portier de 35 ans aurait même demandé à Eyraud un remboursement partiel des loges que les joueurs louent à l'année au Stade Vélodrome en raison de l'arrêt de la saison. Une belle ambiance pour effectuer des négociations...