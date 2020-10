OM - Mandanda encense Valbuena avant le match contre l'Olympiakos

A la veille de la rencontre contre l'Olympiakos en Ligue des Champions, le capitaine de Marseille Steve Mandanda a évoqué cette affiche en conférence de presse, et plus particulièrement son ancien coéquipier chez les Phocéens, Mathieu Valbuena.

"Mathieu, tout le monde le connaît. Je le connais très bien pour avoir joué pas mal d'années avec lui. C'est un joueur qui est extraordinaire, qui a beaucoup de qualités, adroit devant le but. C'est sûr qu'en étant gardien et en le connaissant, on est encore plus vigilant. Mais ce n'est pas le seul sur le terrain. D'autres sont aussi en forme. À nous, et à moi, d'être concentré et performant pour l'équipe." a lancé le dernier rempart olympien devant les journalistes.