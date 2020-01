OM - Mandanda et les Marseillais ne veulent pas se cacher

L'Olympique de Marseille a débuté la deuxième moité de championnat de la meilleure des façons, vendredi soir, en s'imposant à Rennes (0-1, analyse et notes) en ouverture de la 20ème journée de Ligue 1. Malmenés en deuxième période, les Marseillais ont fait preuve d'abnégation pour résister aux offensives bretonnes, avant de crucifier les Rouge-Et-Noir en fin de rencontre pour consolider davantage leur deuxième place. "On ne peut pas se cacher quand on est deuxième à ce moment de la saison. Maintenant, on fait preuve d'humilité, on sait que ce n'est pas simple. Mais à chaque fois, on répond présent. Il faut continuer, garder cet état d'esprit et on verra ce que ça va donner à la fin du championnat. [...] Aujourd'hui, on ne se prend pas la tête, on joue les matchs les uns après les autres - phrase que vous adorez mais qui est vraie - et on enchaîne" a confié Mandanda après le match.

Comme cela a souvent été répété par les joueurs marseillais depuis le début de saison, le gardien de but a concédé que cette bonne dynamique était en grande partie liée à l'excellente relation entre le groupe et André Villas-Boas. "Il y a eu une remise en question générale. Le coach nous a fait énormément de bien, dans ses consignes, ce qu'il propose, tout ce qu'il nous dit. C'est aussi ce qui fait que ce groupe est bien, sur le plan individuel et collectif. En enchaînant les victoires, on est sur une dynamique positive et on a énormément de confiance. Tout va bien. Pourvu que ça dure !"