OM - Mandanda et Lopez également guéris du coronavirus

Après Jordan Amavi et Valentin Rongier, deux autres joueurs de l'OM sont guéris du Covid-19. Il s'agit de Steve Mandanda et Maxime Lopez. Les tests sont "rassurants" selon L'Équipe. Si Amavi reprend l'entraînement ce jeudi, le gardien marseillais et les deux milieux de terrain devront attendre dimanche pour retrouver les terrains, soit la fin de leur période d'isolement.

Mandanda pourrait être dans le groupe pour le déplacement à Brest lors de la deuxième journée de Ligue 1 (dimanche, 21h) si la Ligue donne son "feu vert". Cependant, pour les deux milieux de terrain cela semble plus compliqué sans entraînement pendant quinze jours. André Villas-Boas devra également se passer de Dimitri Payet, Bouna Sarr, Alvaro et Simon Ngapandouetnbu, aussi touchés par le Covid-19.