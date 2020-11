OM - Mandanda n'a aucun conseil à donner à Payet

Cible de critiques depuis le début de la saison et tancé pour son poids par certains observateurs, Dimitri Payet (33 ans) vit une période compliquée à l'Olympique de Marseille. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Steve Mandanda (35 ans), le gardien de but des Ciel-et-Blanc et de l'équipe de France, assure ne pas avoir de conseil à donner à son coéquipier sur la Canebière.

"Je n'ai pas de conseil à lui donner, et encore moins indirectement à travers vous. Dim' est un joueur d'expérience, un joueur de qualité. Il sait très bien ce qu'il a à faire, ou pas. Là, aujourd'hui, devant vous, je n'ai strictement aucun conseil à donner à Dimitri", a indiqué le dernier rempart phocéen face aux journalistes.