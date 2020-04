OM - Mandanda n'a pas compris le traitement des supporters envers Jérémy Morel

Au cours d'un entretien pour Le Phocéen, Steve Mandanda (35 ans) a évoqué le joueur qui a été sous-coté par les supporters lors de son long passage à l'Olympique de Marseille. Très vite, le portier phocéen a cité Jérémy Morel (36 ans, passé à l'OM entre 2011 et 2015), qui aurait mérité, selon lui, beaucoup plus de considération.

"Là tout de suite, il y en a un qui me vient à l'esprit parce que je sais qu'il a eu une année difficile, qu'il a morflé avec les supporters et pour moi il ne le méritait pas : c'est Jérémy Morel. Pour nous c'était un soldat, quelqu'un de fiable pour l'équipe et qui répondait toujours présent et performant quand le coach faisait appel à lui. J'en oublie peut-être mais si je dois en citer un c'est lui", a déclaré Steve Mandanda.