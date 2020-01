OM - Mandanda n'a pas enterré l'OL

Lyon a repris deux points sur l'OM, tenu en échec par Angers samedi au Vélodrome (0-0), en prenant le meilleur sur Toulouse (3-0) le lendemain. De nouveau dans le top 5, les hommes de Rudi Garcia sont revenus à dix points de Steve Mandanda et ses coéquipiers, qui ne se considèrent pas à l'abri d'un retour de l'OL sur le podium.

"Forcément ce serait mentir de dire qu’on ne regarde plus", a confié le gardien marseillais en conférence de presse, ce lundi. "Ils ont un bel effectif et c’est une équipe qui peut vite recoller au podium. On regarde. J’ai parlé de Rennes (3e avec cinq points de retard, ndlr), mais il va y avoir d’autres concurrents qui vont arriver, notamment Lyon, je pense. A nous de conserver cette place."