OM - Mandanda ne jouera pas face à Nîmes

Pour sa dernière de l'année 2019, face au Nîmes Olympique ce samedi soir (20h45, Stade Vélodrome) à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille devra faire sans Steve Mandanda (34 ans). Victime d'une entorse à la cheville droite à Metz samedi dernier (1-1), le gardien olympien n'est pas à 100% de ses moyens et sera à nouveau suppléé dans le but par Yohann Pelé. Selon L'Equipe, qui dévoile l'information, Nemanja Radonjic sera également titulaire face aux Crocos, en lieu et place de Bouna Sarr.