OM - Mandanda revient sur les tensions autour de Villas-Boas

André Villas-Boas va diriger sa deuxième saison sur le banc de l'OM. Proche de quitter le club après le départ de son directeur sportif et ami Andoni Zubizaretta, ce sont les joueurs qui l'ont convaincu de rester. "On a beaucoup échangé par téléphone, par messages ou par vidéoconférence", a raconté Steve Mandanda (34 ans) dans une interview à L'Équipe. "On a eu une discussion entre nous, on avait tous la volonté de continuer à travailler avec lui. Et le coach a décidé de rester". Le capitaine marseillais insiste bien sur le fait que c'est "l'ensemble du groupe, l'ensemble de (leurs) mots qui ont fait la différence". Pour lui, cet épisode a montré "l'union du groupe".

Très proche de son entraîneur, qui a su lui "redonner confiance" après sa mauvaise saison (2018-2019), l'international français a encensé AVB. "C'est quelqu'un d'extraordinaire humainement", a-t-il témoigné. "Il est juste, il sait dire les choses quand elles sont mauvaises mais aussi quand elles sont bonnes, et ce n’est pas si fréquent". Pour conclure, le champion du monde a estimé que le Portugais était "un très bon meneur d'hommes".