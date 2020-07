OM - Mandanda se prononce sur une potentielle prolongation à la Payet

Le 27 juin dernier, Dimitri Payet annonçait sa prolongation (surprise) avec l'OM. Le meneur de jeu s'est inscrit dans la durée (jusqu'en 2024) et a fait de gros efforts financiers pour poursuivre son aventure olympienne. Dans la foulée, une prolongation de ce même type était évoquée pour Steve Mandanda, dont le contrat se termine en 2021. Interrogé à ce sujet par Le Phocéen, le capitaine de l'OM ne semble pas pressé de parapher un nouveau contrat. "Je n'ai pas de timing", explique-t-il. "Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de discussions médiatiques à faire. Je suis tranquille, serein, on va voir comment l'avenir va se passer".

L'international français assure tout de même qu'il veut "rester et finir" à l'OM. "Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait l'importance et l'amour que j'accorde à ce club". A 35 ans, le capitaine marseillais ne "se fixe pas de limites". Très attaché au club, il agira toujours dans l'intérêt de l'OM. "C'est sûr que si demain je vois que je ne suis plus à la hauteur, de moi-même je partirai, c'est sûr". À l'inverse de Payet, qui a annoncé avoir un projet de reconversion dans le club après la fin de sa carrière, Mandanda ne s'est pas exprimé à ce sujet.