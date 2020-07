OM - Mandanda témoigne son amour à Villas-Boas

Auteur d'une excellente saison cette année avec l'OM, Steve Mandanda a montré qu'à 35 ans le club pouvait encore compter sur lui. Il a été très précieux dans la conquête du podium, rapportant de nombreux points à son équipe. Depuis qu'André Villas-Boas lui a redonné le brassard de capitaine (c'est Payet qui l'avait sous l'ère Garcia), l'international français semble épanoui.

En douze saisons dans la cité phocéenne, le champion du monde a connu dix entraîneurs. AVB n'est là que depuis une saison mais il est déjà dans "le top 3" de Mandanda comme il l'a expliqué au Phocéen. "Pour tout ce qu'il a apporté au club, pour la relation que j'ai avec lui, pour la confiance qu'il me donne et qu'il a su redonner au groupe", s'est-il justifié. "Et puis l'homme que c'est tout simplement". Si le capitaine marseillais a retrouvé son meilleur niveau, Villas-Boas n'y est donc pas pour rien.