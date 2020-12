OM - Mandanda veut "donner une belle image" du club face à City

Présent en conférence de presse ce midi, Steve Mandanda (35 ans), le gardien de but de l'Olympique de Marseille, a évoqué le déplacement sur la pelouse de Manchester City, prévu mercredi soir (21 heures, Etihad Stadium) pour le compte de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Face aux journalistes, le dernier rempart phocéen a assuré que son équipe, déterminée à "montrer une belle image sur la scène européenne", allait "tout donner" contre les Citizens.

"Il faut rester focus sur le match face à City et tout faire pour gagner. On aura le temps après ce match de faire l'analyse de notre parcours en Ligue des Champions. On sait qu'on n'a pas notre destin en main, c'est pour ça qu'on doit tout faire pour gagner, après on verra. Il y a une possibilité de jouer la C3, mais ce n'était pas l'objectif initial. C'est surtout au moins donner une belle image de l'OM sur la scène européenne", a indiqué l'international tricolore (34 sélections).

Pour rappel, avant cette ultime journée de la poule C, le club olympien (4ème, 3 points) se trouve à égalité de points avec l'Olympiakos Le Pirée (3ème, 3 points), devant grâce à une différence de buts particulière en sa faveur (Ndlr, victoire du club grec 1-0 à l'aller). La formation du Pirée accueillera dans le même temps une équipe de Porto déjà qualifiée.