OM - Mandanda veut qu'Isaac Lihadji donne une réponse rapidement

En fin de contrat aspirant au mois de juin prochain, Isaac Lihadji a, entre ses mains, une offre pour signer un premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. Alors que ses représentants se posent encore des questions sur l'intérêt de signer pro au sein de son club formateur, le joueur n'apparaît plus dans les groupes d'André Villas-Boas. Pour Steve Mandanda, le capitaine de l'OM, il faut que le jeune Lihadji prenne une décision.

"Lihadji, c'est un sujet délicat. Je ne peux pas trop me mêler, même si je suis un ancien. Après c'est à lui et son entourage de prendre la décision. On aimerait que sa décision intervienne rapidement" a-t-il déclaré en conférence de presse.