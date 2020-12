OM - Manuel Amoros détruit Jacques-Henri Eyraud

À l'occasion d’une visioconférence début décembre, le président de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a expliqué ne pas vouloir être entouré uniquement de "collaborateurs inconditionnels" du club marseillais. Ce qui n'a pas plus à Manuel Amoros, ancien joueur de l'OM (entre 1989 et 1993, puis entre 1995 et 1996), qui l'a fait savoir ce mardi lors du RMC Football Show. "C’est incroyable, c’est une honte de dire ça quand on est président de l’Olympique de Marseille", a-t-il réagi, avant de poursuivre sur le fait que le club ne prend pas en compte les anciens joueurs. "Une fois, Eyraud et McCourt nous avaient réuni, avec d’autres collaborateurs, raconte-t-il. On avait discuté de tout, du club, de la formation, etc. A la fin du repas, ils nous avaient dit qu’on allait se revoir très, très rapidement. On attend toujours..."

L'ancien latéral de l'équipe de France a enchaîné, en pointant du doigt la gestion du président des Phocéens. "Les supporters, les gens de Marseille ne vivent qu’avec les résultats de l’OM, et ça il ne s’en soucie pas, il s’en fout, regrette le vainqueur de la Ligue des champions 1993. Il est Parisien, il vient là, il a été débarqué président, il fait sa sauce comme il a envie. Il jette les Marseillais qui sont en place depuis des années et il nous prend des Parisiens qui ne comprennent rien au football. Comment tu veux essayer de remettre l’Olympique de Marseille dans le droit chemin et être aussi performant qu’à l’époque ? (...) Il dit qu’en Angleterre et aux Etats-Unis, ce n’est pas la même chose. Il n'a qu’à y aller là-bas, il n'a qu’à partir en Angleterre ou aux États-Unis. Ici on est à Marseille, c’est un club spécial, on le sait", a conclu Amoros, particulièrement agacé.