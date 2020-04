OM - Mario Balotelli fait l'éloge de Rudi Garcia

Interrogé par la légende italienne Fabio Cannavaro à propos de Rudi Garcia, Mario Balotelli s'est montré très élogieux sur Instagram. En effet, l'ancien attaquant de l'OM a expliqué qu'il plaçait le Lyonnais "en tête de ses entraîneurs".

Aujourd’hui à Brescia, Mario Balotelli reste marqué par son court passage à l'Olympique de Marseille, entre janvier et juin 2019. L'attaquant, qui est arrivé en provenance de Nice, a inscrit un but par match dans la cité phocéenne (8 buts en 15 apparitions) et s'est rapidement intégré à l'effectif de Rudi Garcia, encore entraîneur de l'OM à cette époque.

Au cours d'un live instagram avec Fabio Cannavaro, l'attaquant de 29 ans a dit tout le bien qu'il pensait du technicien français, désormais à l'Olympique Lyonnais. "Je le place en tête des entraîneurs, il est fantastique. Il m’a beaucoup fait courir et j’ai fait beaucoup de tactique avec lui, mais je me suis amusé" a-t-il déclaré. Souvent décrié en France, Rudi Garcia continue de conserver une très belle image de lui en Italie depuis son passage à l'AS Roma, entre 2013 et 2016. Mario Balotelli, de son côté, est en difficulté cette année avec Brescia, dernier de Serie A, avec cinq petits buts marqués. D'ailleurs, son avenir pourrait rapidement s'écrire du côté de la Turquie, où Galatasaray lui fait les yeux doux.