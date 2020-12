OM - Marseille a "pris beaucoup de leçons" dans cette campagne de LDC selon Villas-Boas

Sèchement battu 3-0 par Manchester City à l'Etihad Stadium, l'Olympique de Marseille a toutefois cru en la qualification en Ligue Europa en première mi-temps. Les Phocéens, qui ont tenu le match nul durant les 45 premières minutes, ont craqué au retour des vestiaires sur un premier but de Ferran Torres (48ème) et ont payé cher leurs erreurs. Après la rencontre, André Villas-Boas a réagi à cette campagne européenne catastrophique (3 points, 4ème place du groupe).

'Le premier et le troisième buts représentent tout ce qui nous a manqué dans cette Ligue des champions. On a encore eu beaucoup de malchance avec Valère (Germain) qui a beaucoup défendu ce soir (mercredi) et qui vient donner un coup de main à Yuto (Nagatomo). Malheureusement, il dévie le ballon qui arrive à (Ferran) Torres sur l'ouverture du score. Il y a aussi eu beaucoup d'erreurs. On a pris beaucoup de leçons sur ces six matches, ce n'est pas normal. Cette expérience doit nous servir" a-t-il déclaré.