OM - Maxime Lopez envoie un message à sa direction pour une prolongation

Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2021, Maxime Lopez (22 ans) espère bien poursuivre encore longtemps avec son club formateur. Le jeune milieu de terrain, qui est annoncé dans le viseur du FC Séville de Monchi, a profité d'un live twitch avec le streamer Warkik pour envoyer un message à sa direction concernant sa situation contractuelle.

"Il me reste un an de contrat. Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction. Je n'ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. J'aimerais bien prolonger c'est sûr mais la balle n'est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J'ai tout ici" a-t-il déclaré. Pour rappel, l'OM pourrait lâcher le joueur contre un chèque de 10 millions d'euros.