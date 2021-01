OM - Maxime Lopez évoque des petites tensions avec Villas-Boas

Prêté par Marseille avec option d'achat à Sassuolo cette saison, Maxime Lopez (23 ans) retrouve son niveau (1 but en 12 matchs de Serie A cette saison) en Italie après une année 2019-2020 délicate à l'OM. Lors d'une interview accordée à la chaîne Téléfoot, le milieu de terrain a évoqué quelques tensions avec l'entraîneur marseillais André Villas-Boas.

"A Marseille, la période où je n'ai pas joué, j'ai tout fait pour mériter ma place. Le coach Villas-Boas, c'est quelqu'un que j'apprécie, on a eu une bonne relation en dehors du foot. Après dans le foot, ça ne s'est pas très bien passé, on a eu des petits accrochages, mais aussi parce que j'ai mon caractère (...) Je lui ai toujours dit ce que je pensais, il m’a toujours dit ce qu’il pensait. Ça restera entre nous, mais il sait que j’ai tout fait pour mériter de jouer. La preuve, par moments il a essayé de me donner ma chance à des postes qui n’étaient pas le mien parce que je prouvais que je méritais de jouer. Après, il voulait peut-être un autre profil à mon poste, et c’est ce qui a fait que ça n’a pas collé entre lui et moi... Mais c’est une personne que j’apprécie en dehors du foot, je n’ai pas grand-chose contre lui", a confié le milieu.