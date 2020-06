OM - Maxime Lopez ne ferme pas la porte à la sélection algérienne

Maxime Lopez ne se ferme aucune porte concernant sa carrière internationale. Le jeune milieu de terrain de l'OM (22 ans), sélectionné à 13 reprises en équipe de France Espoirs, a en effet confié au cours d'un live sur la plateforme Twitch qu'il pourrait envisager un jour de défendre les couleurs de l'Algérie, lui qui possède la double-nationalité. "Est-ce que j'ai déjà pensé à jouer avec l'Algérie ? Honnêtement, non", a-t-il avoué. "On m'a posé 500 000 fois cette question. Mon frère (Julien Lopez) a joué en équipes de jeunes, ma mère est Algérienne, j'ai la possibilité de jouer (pour l'Algérie). Maintenant, depuis que je suis en jeunes, je suis en équipe de France. Je vais continuer là-dessus et puis on verra. Ce n'est pas pour autant que je mets de côté l'Algérie."

Des confidences qui devraient encourager Djamel Belmadi à maintenir son intérêt pour le jeune marseillais. En fin d'année dernière, le sélectionneur de l'Algérie avait indiqué être attentif aux performances de Lopez, assez peu utilisé par André Villas-Boas cette saison (17 matchs, dont 17 titularisations toutes compétitions confondues). "On n'a jamais parlé avec lui. On a songé à tous ceux qui ont la possibilité de jouer en équipe nationale d'Algérie. C'est le cas pour lui", avait confié le champion d'Afrique. "Bien sûr que je le supervise, je le suis. Mais je ne l'ai pas encore approché pour plusieurs raisons."