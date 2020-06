OM - Maxime Lopez revient sur l'intérêt du Barça

Au cours d'un live twitch avec le streamer Warkik, Maxime Lopez (22 ans) est revenu sur l'intérêt du Barça il y a quelques années (2017). Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a tenu à répondre aux nombreuses moqueries concernant ces rumeurs en affirmant que les Catalans l'avaient bel et bien approché.

"Les gens se moquent de moi par rapport à ça mais ça a vraiment été le cas, assure-t-il. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent mais le directeur général du Barça, Robert Fernandez, celui qui a recruté Ousmane Dembélé, était vraiment en contact avec mon agent. Il lui avait dit: 'écoute, on va attendre un an et s'il est encore performant, il va venir chez nous.' Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et ont le droit de rigoler mais c'est la vérité. Si ça avait été n'importe quel autre joueur, les gens auraient été contents. Moi on dit que c'est faux. Quel intérêt de mentir ? Cette saison-là, ma deuxième (en pro), j'ai eu un peu de mal et ça ne s'est pas fait mais ça a vraiment été une possibilité" a-t-il déclaré.