OM - Mécontent du recrutement d'Olivier Ntcham, André Villas-Boas annonce qu'il a posé sa démission !

En conférence de presse ce mardi, André Villas-Boas a annoncé avoir posé sa démission après le recrutement d'Olivier Ntcham.

Coup de tonnerre en conférence de presse à l'Olympique de Marseille. La prise de parole d'André Villas-Boas, attendue après les incidents de la Commanderie, est détonnante ! En effet, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a annoncé avoir posé sa démission ce mardi matin. Pas pour les incidents de samedi, mais à cause du recrutement d'Olivier Ntcham !

"On a fini le mercato avec un joueur qu'on a signé. C'est une décision qui n'est pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec ça, je l'ai apprise ce matin par la presse. C'est un joueur pour lequel j'avais dit non. J'ai présenté ma démission à cause de ça" lâche Villas-Boas. "Je ne veux rien de l'argent de l'OM et de Frank, je veux seulement partir à cause d'une différence de point de vue sur la politique sportive. Je ne peux accepter ça. La direction ne m'a pas encore répondu. Ce weekend n'a rien à voir avec ça. J'ai été aussi informé de Nemanja le soir. La direction m'a demandé un peu de temps, ce n'est pas un problème. Je vais les aider, ce n'est pas un problème. J'attends une réponse, ça peut être non et on continuera. C'est très important, je ne veux rien de l'OM, aucun argent. Je veux seulement partir'".

S'il avoue aimer Marseille et le club, Villas-Boas se sent trahi. "J'aime l'OM, j'aime la ville. Je comprends pourquoi les immigrés portugais aiment beaucoup la France et ont du mal à retourner au Portugal. J'aimais bien la France, l'OM, il y a une envie pour moi de faire tourner la situation (...). Mais mon départ est par rapport à la politique sportive. Avant d'aimer l'OM, je suis un professionnel du foot, et il y a un truc intouchable pour moi, c'est mon professionnalisme. Quand tu me veux me vendre un mec qui a rien à voir avec les caractéristiques de celui qui est sorti, là je n'en peux plus. On avait une ligne droite sur le joueur que je cherchais, équilibré dans le salaire, la qualité du joueur, le poste précis, bon cellule de recrutement tout ça. Et là ce n'est pas moi, et quand ce n'est pas moi je présente ma démission. Je ne veux pas être viré mais je veux seulement partir par divergences sportives et accord personnel. Ils ont touché mon professionnalisme et je ne peux pas mettre ça à part".