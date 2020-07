OM - Mercato : Les priorités de Villas-Boas

Après avoir signé Pape Gueye (21 ans) et officialisé hier l'arrivée de Leonardo Balerdi (21 ans), l'OM souhaite encore renforcer son effectif. Dans un entretien à La Provence, André Villas-Boas explique qu'il veut "un attaquant" et que "l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de (Christopher) Rocchia". La saison dernière, le défenseur de 22 ans était prêté à Sochaux. "Si ça marche plutôt bien, on peut l'essayer. Ça dépend de plusieurs choses, de sa prolongation (son contrat expire en 2021, ndlr), des clubs qui s'intéressent à lui et des options qu'on peut avoir dans ce mercato".

Pour Villas-Boas, ce mercato est "important". "La saison dernière, on a été l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs à plus de 200 minutes, seulement seize. Ça signifie qu'on a souvent aligné le même onze", a-t-il analysé. Le coach marseillais veut avoir "plus d'options" cette saison pour ne pas se retrouver en difficulté en cas d'éventuelles blessures ou suspensions. Concernant les départs, AVB a expliqué que pour l'instant "il n'y avait pas d'offres pour les joueurs". "Si quelqu'un vient à quitter l'effectif il doit être remplacé par un joueur de la même qualité", a rappelé le Portugais.