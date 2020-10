OM - Michaël Cuisance se livre sur son arrivée

L'Olympique de Marseille a connu des dernières heures de mercato mouvementées ce lundi. Après la vente de Bouna Sarr vers le Bayern Munich et le prêt de Maxime Lopez du côté de Sassuolo, le club phocéen s'est renforcé en enregistrant l'arrivée du milieu de terrain bavarois, Michaël Cuisance. Convoité par Villas-Boas depuis plusieurs mois, c'est soulagé que le jeune espoir de 21 ans s'est confié au micro du média du club. "C'est un honneur d'être ici. C'est un soulagement. Ça fait longtemps que j'ai envie d'être ici. C'est un club mythique avec une grande histoire. Pour tous les Français, Marseille c'est beau".

Malgré un transfert avorté du côté de Leeds au dernier moment la semaine dernière, le Strasbourgeois d'origine s'est montré très motivé à l'idée de réaliser cette saison avec la tunique olympienne. "Mes objectifs ? Ils vont être collectifs, faire une grande saison, d'apporter énormément à l'équipe. Je vais me donner à 200% sur le terrain". Après un début de saison compliqué, l'OM se retrouve à la dixième place au championnat après 6 journée et l'international espoir U20 a également livré son avis sur ce démarrage poussif des olympiens. « Je ne pense pas que c'est le meilleur début de saison. Ils le savent et on va se remobiliser. Je ne pense pas qu'on devrait se concentrer sur nos adversaires, mais sur nous. On va faire le maximum à chaque fois. On va donner le maximum pour représenter nos couleurs. C'est un beau stade qui fait rêver beaucoup de monde. Je suis impatient de découvrir le Vélodrome". Un stade qu'il découvrira après la trève internationale, le samedi 17 octobre prochain.