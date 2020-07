OM - Mohamed Ayachi Ajroudi annonce un budget et des ambitions élevées

La semaine dernière, Mourad Boudjellal considérait avoir "fait assez de bruit" sur le projet de rachat de l'OM qu'il mène et annonçait vouloir se faire plus discret, afin d'entrer "dans le secret des affaires". Mais ce qui vaut pour l'ancien président du RCT n'est pas forcément appliqué à son collaborateur, Mohamed Ayachi Ajroudi. L'homme d'affaires franco-tunisien a accordé à une interview au Figaro où il confie notamment son ambition de faire venir Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane à Marseille, rien que ça...

Et si cette sortie n'a pas forcément rassuré les supporters phocéens sur le sérieux de cette tentative de rachat, Ajroudi a également précisé vouloir tout rafler sur son passage, en termes de résultats. "Je suis un gagneur et j’ai les ambitions qui vont avec", prévient-il. "Gagner le championnat de France serait un plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la Coupe d’Europe. C’est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. La gagner, c’est le rêve." De l'eau a coulé sous les ponts depuis 1993 et dans le foot moderne, difficile d'envisager remporter la C1 sans avoir le budget qui va avec. A ce propos, Ajroudi tente là encore de faire saliver les supporters marseillais, en annonçant un potentiel budget "plus proche du PSG" que de celui de l'Olympique Lyonnais. Reste néanmoins à convaincre Frank McCourt avec une offre suffisante pour lui racheter le club.