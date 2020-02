OM - Morgan Sanson rêve des Bleus

Devenu un titulaire indiscutable au sein de l'effectif d'André Villas-Boas, Morgan Sanson est l'un des symboles de la réussite de l'Olympique de Marseille cette saison. Constant dans ses performances depuis le début de saison, le milieu marseillais a reconnu pour Téléfoot qu'il s'est livré à une introspection à la fin de la saison dernière. "Pour ma part, il y a eu une grosse remise en question cet été. J'avais une revanche à prendre pour moi, pour tout le monde qui m'entoure. On repartait de zéro avec un changement d'entraîneur et c'est à moi de faire mes preuves pour faire une belle saison" a-t-il commenté.

Sur le devant de la scène depuis plusieurs mois grâce à l'incroyable série de 16 matchs sans défaite toutes compétitions confondues de l'OM, Sanson se prête à rêver de l'équipe de France, à quelques mois de l'Euro. "Oui toujours, c'est dans un coin de ma tête depuis plusieurs saisons. J'ai plus de chances cette saison de pouvoir y penser. Bien sûr qu'on y croit c'est un objectif, ça permet de progresser, de se donner les moyens d'être performants" a-t-il reconnu.

