OM - Mourad Boudjellal à la tête d'un projet de rachat de l'OM !

Voilà une information qui devrait faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. D'après L'Equipe, Mourad Boudjellal est à la tête d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille, soutenu par des fonds du Moyen-Orient.

La Commanderie sera en ébullition ce vendredi. Pour les fortes chaleurs attendues à Marseille, pour l'effervescence autour de la reprise d'André Villas-Boas et ses hommes, mais aussi pour l'information dévoilée dans la matinée par nos confrères de L'Equipe : un projet de rachat de l'OM, porté par le médiatique Mourad Boudjellal et soutenu par des fonds du Moyen-Orient, est en train de se faire jour.

Le quotidien évoque des "sociétés privées et étatiques" du Moyen-Orient et la présence, dans ce projet, d'un "homme d'affaires franco-tunisien de premier plan". Un projet qui n'en est pas qu'au stade de la genèse, puisqu'une banque d'affaires aurait déjà été mandatée, afin d'entrer en contact avec Frank McCourt et soumettre une offre d'achat à l'Américain, propriétaire de l'OM depuis l'automne 2016.

Plus d'infos à suivre...