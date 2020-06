OM - Mourad Boudjellal évoque le mercato

Comme révélé ces derniers jours, Mourad Boudjellal est à la tête d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs du Moyen-Orient et a de nombreux plans en tête. Alors que le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, a clairement nié toute possibilité de rachat du club, Mourad Boudjellal a tout de même évoqué le prochain mercato marseillais.

"On sait que le mercato se termine le 15 octobre, à cause du Covid-19. Donc pour l'instant non (il n'y a pas songé), c'est étape par étape" a-t-il affirmé au Phocéen. En revanche "quand on arrivera à penser au mercato, ce sera facile, simple, agréable. Pour le moment, il faut d'abord entrer en discussions, et j'espère en négociations avec l'OM" a finalement indiqué Boudjellal.