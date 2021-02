OM - Mourad Boudjellal fait son mea culpa mais lâche un dernier tacle à Eyraud

Mourad Boudjellal est sorti du silence dans les colonnes de L'Equipe sur sa prise de fonction au Hyères FC. Le dirigeant en a profité pour reconnaitre ses erreurs avec l'OM mais a surtout glissé un dernier tacle à Jacques-Henri Eyraud.

Nommé président du Hyères FC il y a de ça deux jours, Mourad Boudjellal a répondu aux questions de L'Equipe ce jeudi concernant son changement de projet. En effet, l'ancien dirigeant du RC Toulon, au rugby, a longuement essayé de prendre les commandes de l'Olympique de Marseille durant l'année 2020. Mais finalement, avec du recul, ce dernier a décidé de faire son mea culpa notamment concernant sa communication agressive.

"J'ai été compliqué à suivre. Je me suis perdu moi-même car, en réalité, j'hésitais entre tout arrêter pour prendre ma retraite ou me lancer un nouveau défi. La réalité, c'était Marseille ou Toulon. J'avais une idée en tête. Finalement, ce sera à Hyères. L'OM, ça a été trop violent et mal interprété" a-t-il lâché.

Mais Boudjellal ne pouvait pas s'arrêter là et a conclu sa prise de position sur l'OM en adressant un petit tacle bien placé à Jacques-Henri Eyraud. "On ne sait pas de quoi demain sera fait mais aujourd'hui, mon présent, ce n'est pas l'OM, qui a un bon président… Et je ne vois pas pourquoi j'irais à l'OM : il y a déjà un président qui fait l'unanimité". Au moins c'est dit !