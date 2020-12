OM - Mourad Boudjellal rêve toujours de Zinedine Zidane

Ayant toujours pour ambition de devenir un jour président de l'Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal ne manquerait pas d'idée pour redorer le blason du club phocéen. L'ancien président du club de rugby de Toulon rêve notamment d'une arrivée de Zinedine Zidane, l'actuel entraîneur du Real Madrid, sur le banc de touche olympien.

"Si demain j’étais président de l’OM, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu’à ce qu’il en ait marre, c’est Zidane. Soit il me met des coups de pied, il me dégage, soit à force de me voir il va dire oui parce qu’il n'en pourra plus, mais c’est le devoir d’un président de l’OM. Il n’a pas l’obligation de réussir, mais il a le devoir d’essayer", a-t-il confié.