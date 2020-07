OM - Mourad Boudjellal s'attaque violemment à Jacques-Henri Eyraud

Mourad Boudjellal, visé par une plainte de Jacques-Henri Eyraud, a décidé de répondre au président phocéen. Et sa prise de parole est tonitruante.

La réponse était attendue et elle est à la hauteur des espérances ! Mourad Boudjellal, porteur d'une offre de rachat pour l'Olympique de Marseille, a tout simplement dégommé Jacques-Henri Eyraud, qui a porté plainte contre Mohamed Ajroudi et lui-même. Au micro de RMC Sport, le sulfureux Toulonnais n'est pas allé de main morte : "La plainte ? C'est très bien joué parce que M.Eyraud n'est pas contre la vente de l'OM. Il est même favorable à ce que l'OM soit vendu si on le garde. Ce qui lui pose un problème, c'est qu'on a dit très vite qu'il n'était pas prévu de le conserver. Pourquoi on dit ça? Parce que l'OM est un club qui, depuis que M.Eyraud est là, perd environ 100 millions d'euros par an et ça ne fait qu'augmenter".

Remonté contre le président Marseillais, Boudjellal dégomme le projet du dirigeant. "Je reste qu'une solution: la vente de joueurs. Donc, M.Eyraud est simplement en train de préparer une vente massive de joueurs sur laquelle il aura plus ou moins envie de nous faire porter le chapeau. C'est inéluctable. Aujourd'hui, ce club vit uniquement sur ses recettes futures, il vit à crédit. Puisque ce monsieur est si sûr de lui, je dis devant la caméra que les fonds propres de l'OM sont négatifs et que ça met le club en danger. Il faut qu'ils trouvent une solution. Si je mens, qu'il m'attaque". Le Toulonnais défend ensuite Ajroudi, avec qui il collabore. "Que M.Eyraud dise que M.Ajroudi n'a pas d'investisseurs pour racheter l'OM. S'il le fait, on l'attaquera. Qu'il le dise clairement, on attend que ça. Toute la campagne menée contre M.Ajroudi, on pense qu'elle a été orchestrée".

Pour Boudjellal, le problème principal de l'OM n'est autre que Jacques-Henri Eyraud. "Aujourd'hui, le véritable problème de ce club n'est pas le vente mais le départ de M.Eyraud. C'est le seul enjeu qu'il défend. Si demain, des Emiratis rachètent l'OM avec des moyens dix fois supérieurs, ça ne va pas le déranger. D'après mes échos, il a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but". Vivement la réponse de JHE !