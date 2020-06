OM - Mourad Boudjellal veut concurrencer le Barça !

De l'ambition, de l'argent, un personnage charismatique : sur le papier, le projet de rachat de l'OM porté par Mourad Boudjellal a de quoi faire envie à tous les fans de l'Olympique de Marseille. Et après les nouvelles révélations faites à L'Equipe, l'ancien dirigeant du RC Toulon a fait d'autres déclarations à La Provence, le média des Bouches-du-Rhône. Et selon lui, l'ambition est très forte avec ce nouveau projet : notamment concurrencer le Barça sur le bassin méditerranéen.

"Quand on prétend à racheter l'OM, on doit assumer les conséquences et l'attente que cela entraîne. L'OM que je veux, il doit être identitaire. Une identité très forte avec ce qu'est la Méditerranée, une formation très forte, des joueurs très forts... Il faut un mix des deux. Pas un gamin de la Méditerranée, qui représente 500 millions d'habitants, ne doit lui échapper. Il doit être le club leader, même s'il y a Barcelone dans ce bassin. C'est un projet global" a-t-il déclaré. Rien que ça !