OM - Mourad Boudjellal veut faire (re)venir Louis Acariès

Plus les heures passent et plus Mourad Boudjellal apporte des précisions sur l'ambitieux projet de rachat de l'Olympique de Marseille par le Moyen-Orient, auquel il participe. Lors d'une conférence de presse ce vendredi après-midi, relayée par Var-Matin, l'homme d'affaires français a indiqué vouloir être accompagné par l'ancien conseiller de Robert Louis-Dreyfus, Louis Acariès.

"J’ai commencé à réfléchir. J’ai proposé certains noms qui plaisent bien. J’ai proposé, pour me rejoindre, quelqu’un d’assez emblématique à mon avis parce que c’est lui qui avait fait venir Pape Diouf à l’OM. J’ai dit que j’aimerais bien que Louis Acariès me rejoigne. Je trouvais qu’à l’époque de Pape Diouf, il avait fait du bon boulot. On va voir s’il accepte", a lancé l'ancien patron du RCT.