OM - Mourad Boudjellal vole dans les plumes de Jacques-Henri Eyraud

Assigné en justice par Jacques-Henri Eyraud pour "tentative de déstabilisation du club", le 21 juillet dernier, Mourad Boudjellal, qui souhaite toujours racheter l'OM, contre-attaque encore sur la scène médiatique. Au cours d'une longue interview à La Provence, il résume ainsi la situation du président marseillais : "soit Eyraud a des talents cachés depuis quatre ans et on va les découvrir cette année, ce que je n'exclus pas, soit il faut du renouveau, des personnes avec lui, des fonds aussi."

Le tacle est plus sévère dans la suite de l'interview. "Eyraud, il est président de l'OM. Il est en responsabilité et ce qui compte, c'est sa plus-value budgétaire en tant que président. Premier constat : elle est inexistante", analyse Boudjellal, qui tente un parallèle avec l'OL. "L'OM, c'est 130 millions de produits, Lyon deux fois et demie ça. Pourtant, Lyon ce n'est pas deux fois et demie Marseille ! (...) A quoi ça tient ? La qualité du travail d'un homme, Jean-Michel Aulas. Il (Eyraud, ndlr) devrait se faire très discret par rapport à lui car j'ai lu le bilan des deux, sincèrement, il faut se taire et dire 'Bravo monsieur' (...) Marseille est une ville où on doit pouvoir, avec les actionnaires, avoir 300 millions de produits en autonomie. Il n'y a pas de raison qu'ils les aient à Lyon et pas à Marseille. Ce qui veut dire qu'on ne fout rien ! 130 millions de produits pour 260 millions de charges ? Qu'est-ce qu'il fout ?", interroge l'homme d'affaires.