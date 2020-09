OM - Nagatomo compte jouer le titre en Ligue 1

Tout juste arrivé à l'OM, Yuto Nagatomo nourrit visiblement de grandes ambitions avec le club provençal. Dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot, le latéral gauche japonais (33 ans) confie son intention de jouer le titre en Ligue 1.

"Marseille est une grande équipe et nous devons gagner le championnat", lâche-t-il. "Ce n'est pas facile, car c'est compétitif avec le Paris St-Germain et Lyon, deux grandes équipes, mais on peut y arriver, avec volonté et honneur."