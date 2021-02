OM - Nasser Larguet : "J'ai vu une équipe valeureuse et solidaire"

Après le match nul obtenu à 11 contre 9 contre les Girondins de Bordeaux dimanche soir (0-0), l'entraineur de l'Olympique de Marseille Nasser Larguet a félicité ses hommes en conférence de presse, et plus particulièrement leur solidarité. "J'étais convaincu de la solidarité de mes joueurs et c'était peut-être un mal pour un bien, pour montrer que, si on n'a pas gagné ces trois points, on a gagné une équipe. J'ai vu une équipe valeureuse et solidaire (...) Pour moi non (ce n'est pas un résultat inespéré), car à onze contre onze il y avait largement la place pour revenir avec les trois points, même si la première mi-temps n'était pas aboutie. Malgré les deux expulsions, j'avais foi envers mes joueurs, pour revenir au moins avec le nul", a d'abord confié l'entraineur intérimaire des Phocéens.

"On l'appelle comme on veut. C'est le sentiment du devoir accompli par mes joueurs. L'équipe a montré qu'elle avait de l'expérience au niveau défensif, on va s'appuyer dessus. On peut être hermétique à neuf contre onze. À égalité numérique, on doit mieux faire dans la maîtrise technique. Notre première période n'était pas aboutie, on a fait beaucoup trop d'erreurs techniques. Le début de la seconde était très intéressant avec notre grosse occasion. Derrière, le contre a amené la première expulsion (Balerdi). On a essayé de faire du jeu mais il y a eu la seconde expulsion derrière (Benedetto)", a-t-il conclu.