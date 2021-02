OM - Nasser Larguet : "On a envie de faire plus de football"

Nasser Larguet a remporté hier sa première victoire sur le banc de l'Olympique de Marseille face à Nice (3-2). L'entraîneur phocéen a analysé, en après-match, ce succès et voit de plus en plus de bonnes choses dans son groupe. De quoi lui donner pas mal d'espoirs pour la suite.

"Sportivement, je pense que vous avez vu depuis quelques temps l'équipe qui se transforme, qui retrouve un peu certaines vertus comme l'engagement qui est vraiment le tempérament de cette équipe. On l'a vu sur les derniers matchs et c'est vrai qu'on a envie de faire plus de football, on est en train de le faire. Je suis satisfait des trois points, mais pas forcément du déroulement parce qu'on a pris quand même deux buts alors qu'on en avait pris zéro sur deux matchs. Je ne pourrai être satisfait que si on est capable d'enchaîner ce type de résultats pour dire que la crise sportive est derrière nous" a-t-il déclaré.