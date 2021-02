OM - Nasser Larguet attend beaucoup plus de Michaël Cuisance

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d'achat en provenance du Bayern Munich, Michaël Cuisance a connu des débuts très prometteurs sous la tunique des Ciel-et-Blanc. Mais depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain français peine à se montrer à son avantage et doit se contenter d'un rôle de simple remplaçant. En conférence de presse ce mardi après-midi, Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim du club olympien, a évoqué la passe compliquée traversée par le numéro 17, l'invitant à prendre exemple sur Jordan Amavi pour évoluer et redresser la barre.

"Il a de la puissance et de la qualité technique mais les qualités vous devez les mettre à profit. Il faut absolument qu’il rentre dans un collectif et s'il fait ça, il pourrait devenir un très bon joueur, indispensable à l’équipe. Jordan Amavi est un exemple. Il a été conspué, sifflé par les supporters. Il a été extrêmement courageux, et allé puisé au fond de lui-même pour amener des résultats", a lancé le technicien phocéen devant les journalistes. Le natif de Strasbourg (21 ans, 16 matches joués en Ligue 1 cette saison, 10 titularisations, 1 passe décisive) sait désormais à quoi s'en tenir.