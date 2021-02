OM - Nasser Larguet croit encore en une qualification européenne

Sur une série noire de six matches de rang sans succès en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a reculé au fil des semaines à la neuvième place du classement (33 points). Malgré cette mauvaise passe, les Ciel-et-Blanc, qui ont deux matches en retard à jouer, dont un face au Stade Rennais, cinquième (38 points), peuvent encore croire en un accessit européen.

Nasser Larguet, l'entraîneur par intérim des Phocéens, en est en tout cas convaincu. "Avec les deux matches en retard, si on n’hypothèque pas ces six points, je dirais qu’on peut se rapprocher des cinq premiers. Être en tête ce n’est pas possible, il faut être logique, mais se rapprocher du Top 5 c’est tout à fait faisable avec ce groupe-là", a estimé le technicien marseillais en conférence de presse.