OM - Nasser Larguet explique la méforme de Michaël Cuisance

L'Olympique de Marseille connait de sérieux problèmes économiques et a dû se contenter en grande partie de prêts lors des deux derniers mercatos. Leonardo Balerdi, Pol Lirola, Olivier Ntcham, Arkadiusz Milik et Michaël Cuisance se sont fait prêter par leur club en direction de la Canebière. Si la plupart sont parvenus à trouver leur place dans l'effectif phocéen, ce dernier déçoit. Le milieu de terrain de 21 ans commence toutes les rencontres sur le banc et réalise des prestations assez moyennes depuis le début de la saison. Présent en conférence de presse, Nasser Larguet est revenu sur l'adaptation compliquée de son joueur.

"Il sait très bien qu’il a un fort potentiel, une puissance, un mental assez fort, une bonne technique. Aujourd’hui, ce que je lui dis, c'est tout simplement de mettre toutes ses qualités au profit de son équipe, qu'il soit connecté à son équipe. C'est vrai qu'il est capable de faire des choses individuelles formidables, mais on a besoin de joueurs qui additionnent leurs qualités avec une vraie discipline sur le terrain. Il a un fort potentiel et un bel avenir devant lui" a déclaré le technicien olympien.