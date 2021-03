OM - Nasser Larguet explique pourquoi les Marseillais ont des difficultés dans le jeu

Nasser Larguet dirigera ce dimanche à 21 heures face à l'AS Canet son dernier match en tant qu'entraineur de l'OM. À deux jours de son déplacement à Perpignan, l'heure est au bilan pour celui qui va bientôt reprendre son poste de directeur du centre de formation. Si le technicien marocain a permis au club phocéen de stopper sa série de défaites, les Marseillais peinent à proposer un football attrayant. Présent en conférence de presse ce vendredi, Nasser Larguet a tenté d'expliquer pourquoi ses joueurs n'arrivent pas à produire du jeu.

"Il y a plusieurs explications, la première c'est qu'ils sont passés par des moments très difficiles et qu'il fallait consolider, remettre la machine en route. La confiance est très fragile chez un joueur et même le jeu, même l'aspect technique en souffre. Et par conséquent, bien sûr, les occasions. Le but était donc de les remettre en confiance, de faire en sorte de ne pas perdre trop de matchs pour stopper cette spirale de défaites. L'objectif du prochain entraineur, c'est de donner des repères offensifs. Quand on récupère le ballon savoir par qui on doit passer, où est-ce qu'on doit aller pour aller justement mettre le danger sur l'adversaire. Ca, ça doit être un axe de travail prioritaire. Le talent seul ne suffit pas, il faut avoir des repères pour approcher la surface adverse" a déclaré l'entraineur de l'OM.